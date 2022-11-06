ضبط وكر وساحة لتهريب المشتقات النفطية في 3 محافظات

2022/11/06 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، ضبط وكراً وساحة لتهريب المشتقات النفطية في محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين.

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