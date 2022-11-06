“في ثلاث محافظات”.. ضبط وكراً وساحة لتهريب المشتقات النفطية

2022/11/06 | 19:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط جهاز الأمن الوطني، وكراً وساحة لتهريب المشتقات النفطية في بغداد وديالى.وذكر بيان للجهاز انه “تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسحلة بخصوص متابعة ملف تهريب وسرقة المشتقات النفطية، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من ضبط (4) عجلات تحتوي على (129,000) لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب وإلقاء القبض على سائقيها وفق مذكرات قبض قضائية.

كما تمكنت مفارزنا في محافظة صلاح الدين من ضبط ساحة خزن غير أصولية في قضاء الدجيل بداخلها (5) عجلات و(5) صهاريج تحتوي على (50،000) ألف لتر من مادة زيت الغاز، كما تم إلقاء القبض على صاحب الساحة.

وفي بغداد، ضبطت قوة من الجهاز وكراً لتهريب المشتقات النفطية شرقي العاصمة، خلال مداهمة جرت بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم خلالها مصادرة عجلتين وخزانين، إضافة إلى (3) مضخات وقود إحداها تحتوي على عداد تفريغ.



كما وتم ضبط عجلة تحمل (36) ألف لتر كانت معدة للتهريب في منطقة النهروان.

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