2022/11/06 | 19:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ni9UIAleRjo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدرسة كرفانية قرب حقل نفطي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدرسة كرفانية قرب حقل نفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).