2022/11/06 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 03e36BG56Qs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بيكيسي بيد العشائر العراقية .. اسلحة ثقيلة سهلة الاستخدام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بيكيسي بيد العشائر العراقية .. اسلحة ثقيلة سهلة الاستخدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).