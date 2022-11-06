شاهد بالفيديو.. عارضة أزياء فرنسية شهيرة تعتنق الإسلام وتنطق الشهادتين

2022/11/06 | 19:20 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عارضة أزياء فرنسية شهيرة تعتنق الإسلام وتنطق الشهادتين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _w-k794KLLk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عارضة أزياء فرنسية شهيرة تعتنق الإسلام وتنطق الشهادتين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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