الفريق اول ركن عبد الوهاب الساعدي لوكالة نون: نخطط لتأسيس مركز دولي لمكافحة الارهاب في العراق

2022/11/06 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس جهاز مكافحة الارهاب عن خططه

لتأسيس مركز دولي لمكافحة الارهاب في

العراق وتأسيس قاعدة بيانات دولية

متكاملة، لان اي دولة لا تستطيع محاربة

الارهاب بمفردها، والمح الى استحداث

جناح خاص بالطائرات ال

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