الأنظار تترقب ملفات الفساد في مؤسسة شهداء الانبار

2022/11/06 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت هيئة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، عن ملفات فساد كبيرة تخص مؤسسة شهداء محافظة الانبار.

وقال عضو الهيئة محمود الربيعي في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، ان "هيئة النزاهة تضم ملفات كبيرة وكثيرة من بينها تقرير ملفات الفساد الخاصة بمؤسسة شهداء الانبار التي كشفها اللواء ناصر الغنام وقام رئيس مؤسسة الشهداء بتحويلها للنزاهة".

وتابع، "نأمل ان تسرع الهيئة في كشف الملفات التي تأخرت بسبب ضغوط الفاسدين في الفترة السابقة واعادة الأموال المنهوبة".

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