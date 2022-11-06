بعد الحرب.. النزوح بسبب الجفاف يدخل إلى منهاج وزارة الهجرة

2022/11/06 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأحد، إرسال لجان خاصة لتقييم الأوضاع الإنسانية للعوائل المتضررة من أزمة التصحر في البلاد، فيما أصدرت عدة توجيهات لمعالجة الأزمة.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزيرة الهجرة إيڨان فائق جابرو، ترأست اليوم، اجتماعًا لهيئة الرأي في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، بحضور كافة اعضائها من الملاك المتقدم والمدراء العامين، لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة، أهمها توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن الإسراع في تنفيذ المنهاج الوزاري، وأزمة التصحر".

وأضاف البيان أن "المجتمعين ناقشوا أزمة التصحر التي تعاني منها بعض المحافظات بسبب انخفاض مناسيب المياه، ووجهت الوزيرة بضرورة إجراء دراسة كاملة عن تلك المحافظات".

وطالبت وزيرة الهجرة، بـ"إرسال لجان خاصة لتقييم الأوضاع الإنسانية للعوائل المتضررة من أزمة التصحر وإدخالها ضمن برامج وخطط الوزارة وبحسب الإمكانيات المتاحة لذلك"، بحسب البيان.

ووجهت جابرو، الكادر المتقدم بـ"وضع البرامج والمشاريع والخطط الخاصة بمعالجة أوضاع النازحين والعائدين بحسب المنهاج الوزاري الموضوع لذلك، لإرسالها بأسرع وقت إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء".





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