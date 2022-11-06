2022/11/06 | 19:28 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة أمنية واسعة على تهريب المشتقات النفطية في مدن العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/06 | 19:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة أمنية واسعة على تهريب المشتقات النفطية في مدن العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة أمنية واسعة على تهريب المشتقات النفطية في مدن العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).