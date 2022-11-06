القبض على (15) متهماً بينهم إرهابي وتضبط أكداساً للعبوات والأعتدة في اربع محافظات

2022/11/06 | 19:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة الاستخبارات العسكرية ، الاحد، القبض على (15) متهماً بينهم إرهابي وتضبط أكداساً للعبوات والأعتدة في نينوى وميسان والبصرة والانبار.

وقالت القيادة في بيان صحفي “نفذت مفارز مديرية استخبارات وامن صلاح الدين التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن واجب بحث وتفتيش عن العناصر الارهابية في قضاء بلد بالتنسيق مع قوة امنية مشتركة، اسفر عن القاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق احكام المادة (١/٤) ارهاب، وهو احد ابرز اهداف المديرية ذاتها ،فيما عثرت مفارز المديرية الاخرى بالتعاون مع قوة امنية مشتركة على كدس للعتاد من مخلفات عصابات داعش الارهابية في قرية عين المبدد بمحافظة صلاح الدين يحتوي على مقذوفات وصواريخ قاذفة متنوعة، تم رفعها من قبل الجهد الهندسي بدون حادث يذكر”.واضافت القيادة “من جهة اخرى وبواجبين منفصلين، القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد القبض على متهمين اثنين احدهما مطلوب للقضاء وفق المادة (٣٢) مخدرات والاخر يقوم بترويج وبيع المواد المخدرة بالجرم المشهود، جاء القبض بالتنسيق مع الفرقة الحادية عشر الجيش عراقي والفرقة الثانية – شرطة اتحادية في منطقتي حي العامل ومدينة الصدر ببغداد، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة”.

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