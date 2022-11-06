2022/11/06 | 19:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة مدير الدفاع المدني وعدد من رجال الإطفاء بانهيار البناية التجارية في الوزيرية المركز الخبري الوطني.

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