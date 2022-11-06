2022/11/06 | 20:05 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان العراق يقرأ - Morning Live - الحلقة ١٥٩) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ApaeUCAJCvY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان العراق يقرأ - Morning Live - الحلقة ١٥٩) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهرجان العراق يقرأ - Morning Live - الحلقة ١٥٩) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).