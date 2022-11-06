2022/11/06 | 20:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Yl7SHUpJy4M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فريق السوداني الخدمي .. هدر وسوء تخطيط أم خطوة للنهوض؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فريق السوداني الخدمي .. هدر وسوء تخطيط أم خطوة للنهوض؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).