الدفاع التركية تعلن مقتل عسكريين إثنين شمالي العراق

2022/11/06 | 20:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل عسكريين في منطقة عملية “المخلب – البرق” شمالي العراق، بانفجار عبوة ناسفة.

ووفقا لبيان الوزارة “أصيب عسكريين اثنين بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيو تنظيم بي كي كي، في منطقة العملية يوم السبت، وتم نقلهما الى المستشفى”.

وأشارت الوزراة، إلى جهود الطواقم الطبية لإنقاذ حياة الرقيب خليل يلدز باءت بالفشل.



وفي بيان لاحق، أعلنت مقتل الجندي فرات غونر، متأثرا بجراحه.

وتنفذ تركيا عمليات خاصة لمكافحة تنظيم “بي كي كي”، الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

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