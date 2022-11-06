إندلاع حريق يتسبب بانهيار جزء من بناية تجارية بمنطقة الوزيرية وسط بغداد

2022/11/06 | 20:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بإنهيار جزء من بناية تجارية بعد حريق استمر داخلها لساعات، مساء اليوم الأحد.

وبين المصدر، أن “الحريق الذي اندلع داخل بناية في منطقة الوزيرية مازال مستمرا حتى الآن، كونها تحوي على مخازن عطور، ما تسبب بصعوبة إخماد النيران، والذي أدى لانهيار جزء منها”.

وأوضح أن “فرق الأطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني تعمل منذ ساعات على مكافحة الحريق”، لافتا الى أن “أصوات الانفجارات التي تسمع ضمن المنطقة نتيجة انفجار عبوات العطور”.

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