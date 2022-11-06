أستون فيلا يقسو على ضيفه المان يونايتد تحت قيادة مدربه الجديد إيمري

2022/11/06 | 20:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق أستون فيلا انتصاراً ثمينا على ضيفه مانشستر يونايتد (3-1)، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من البريميرليج، في أولى مباريات أصحاب الأرض تحت قيادة المدرب الجديد، أوناي إيمري.

وسجل أهداف أستون فيلا، ليون بايلي، لوكاس دين، جاكوب رامسي، في الدقائق (8، 11، 49)، بينما أحرز هدف الشياطين الحمر الوحيد لوك شو، في الدقيقة 45.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 23 نقطة، في المركز الخامس، بينما رفع الفيلانز رصيدهم إلى 15 نقطة، في المركز الرابع عشر.

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