شاهد بالفيديو.. أول امرأة عراقية تقود طائرة مروحية

2022/11/06 | 20:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: llPFgkwCAO0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أول امرأة عراقية تقود طائرة مروحية "حربية" في سماء العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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