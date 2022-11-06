شاهد بالفيديو.. في زيارتهن الأولى.. سائحات إسبانيات يندهشن من جمال مدينة الموصل

2022/11/06 | 20:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في زيارتهن الأولى.. سائحات إسبانيات يندهشن من جمال مدينة الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: PSoZGdJGUaY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في زيارتهن الأولى.. سائحات إسبانيات يندهشن من جمال مدينة الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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