2022/11/06 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريق الوزيرية يصل لمديات خطيرة..وزير الداخلية يعلن الاستنفار من غرفة عمليات

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