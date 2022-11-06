الداخلية تضع 4 ضوابط تخص رواتب المنقولين من الملاك العسكري للمدني (وثيقة)

2022/11/06 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، ضوابط جديدة تخص رواتب الموظفين المنقولين من الملاك العسكري إلى المدني.

وتضمنت الوثيقة التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، تشكيل لجان في الدوائر ذات العلاقة لتثبيت التحصيل الدراسي للموظفين المدنيين الذين تم تحويل ملاكهم من العسكري إلى المدني.

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