شاهد.. إصابة مدير الدفاع المدني ورجال الإطفاء بانهيار البناية التجارية في الوزيرية

2022/11/06 | 20:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: بالفيديو..لحظة إصابة مدير الدفاع المدني وعدد من رجال الإطفاء بانهيار...

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إصابة مدير الدفاع المدني ورجال الإطفاء بانهيار البناية التجارية في الوزيرية أولاً على المسلة.

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