2022/11/06 | 20:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: رصدت وكالة المسلة عمليات تهريب المشتقات النفطية خلال عام 2022، والتي...

ظهرت المقالة شبكات تهريب النفط توسعت في 2022..



وجذبت بأموالها القذرة حتى مسؤولي الأمن أولاً على المسلة.

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