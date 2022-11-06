فيديو.. 19 قتيلا بكارثة سقوط طائرة ركاب ببحيرة فيكتوريا

2022/11/06 | 20:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 19 شخصا على الأقل، الأحد، بتحطم طائرة تقل 43 راكبا في بحيرة فكتوريا في تنزانيا، على ما أعلن رئيس الوزراء قاسم مجاليوا.

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