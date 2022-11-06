مصر.. إحلال 24 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز لخفض انبعاثات الكربون

2022/11/06 | 20:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوسع مصر في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة التي مر على تصنيعها 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بهدف الحد من تلوث الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة، تزامنًا مع استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)، في منتجع شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

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