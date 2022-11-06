ضبط وكرًا وساحة لتهريب المشتقات النفطية في بغداد وديالى

2022/11/06 | 20:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، عن تمكن مفارزه من ضبط وكراً وساحة لتهريب المشتقات النفطية في بغداد وديالى.وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز انه “تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسحلة بخصوص متابعة ملف تهريب وسرقة المشتقات النفطية، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن […]

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