2022/11/06 | 21:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: وجهت وزير المالية طيف سامي، الاحد 11/06/2022، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن...

ظهرت المقالة المالية تحقق بخروقات إدارية بالمصرف العقاري وعقارات الدولة في الديوانية أولاً على المسلة.

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