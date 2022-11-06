اجتماع مرتقب لحسم قضية أراضٍ عراقية يحتجزها

2022/11/06 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وعد وزير الزراعة العراقي، عباس جبر العلياوي، اليوم الأحد، بحل مشكلة الأراضي الزراعية التي تحتجزها وزارة النفط وتمنع زراعتها.

وقال الوزير، لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك أراضي زراعية تحتجزها وزارة النفط وتمنع زراعتها بحجة وجود آبار نفط فيها، لذلك سنجتمع الأربعاء المقبل مع وزير النفط حيان عبد الغني من أجل حل هذه المشكلة".

وأضاف الوزير أن "حقوق المزارعين والفلاحين لا يمكن التهاون فيها، لانهم يضعونها في عهدة وزارة الزراعة التي ستعمل على حل كل مشاكلهم".

ونوه وزير الزراعة، إلى "وجود زيارة مرتقبة له خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى محافظة البصرة".

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