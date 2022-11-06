التعليم توافق على منح طلبة الدراسات العليا

2022/11/06 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، على منح طلبة الدراسات العليا الراسبين 10 درجات لمعالجة نتائجهم.

وذكرت الوثيقة التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، موافقة وزير التعليم نعيم العبودي، على شمول الراسبين في المعدل للعام الدراسي 2021-2022 إضافة عشر درجات مجتزأة أو مكتملة شرط تغيير حالتهم إلى درجة النجاح (70%).

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