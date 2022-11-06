تشكيل لجنة تحقيقية بشأن خروقات في المصرف العقاري وعقارات الدولة بالديوانية

2022/11/06 | 21:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

وجهت وزير المالية طيف سامي، اليوم الاحد، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن حدوث خروقات ادارية بالمصرف العقاري وفرع عقارات الدولة في محافظة الديوانية.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير المالية في بيان ورد لـ(بغداد اليوم) إن "وزير المالية وجهت بتشكيل لجنة تحقيقية بعد ورود معلومات عن قيام هيئة النزاهة بضبط مجموعة من تقارير الكشف مخالفة للضوابط والتعليمات الخاصة بفرع المصرف العقاري وفرع عقارات الدولة في محافظة الديوانية".وأضافت: "بهذا الصدد ستقوم اللجنة الوزارية المكلفة بأجراء كافة التحقيقات الإدارية العاجلة الخاصة بهذة القضية، والتنسيق المشترك مع هيئة النزاهة للوصول الى حقيقة وطبيعة المخالفات المرصودة ، ومحاسبة الجهات او الاشخاص المتورطين بها ، وتقديم من يثبت ضلوعهم بالمخالفات الى القضاء لينالوا جزاءهم وفق ما تقره اللوائح والقوانين العراقية النافذة".

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