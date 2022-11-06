2022/11/06 | 21:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Nzcm-rE_HYE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاميرا الرشيد والناس مع ياسر عامر ترافق أمين بغداد عمار موسى في شوارع بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاميرا الرشيد والناس مع ياسر عامر ترافق أمين بغداد عمار موسى في شوارع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).