2022/11/06 | 21:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZZea3Dodq9E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قانون التجنيد الإلزامي.. تأجيل القراءة ام إلغاء المشروع؟ في #المحايد مع سعدون ضمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قانون التجنيد الإلزامي.. تأجيل القراءة ام إلغاء المشروع؟ في #المحايد مع سعدون ضمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).