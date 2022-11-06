توب 5: إضراب علاء عبدالفتاح مع بدء قمة المناخ في مصر.. وسقوط طائرة في بحيرة فكتوريا

2022/11/06 | 21:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من دخول الناشط علاء عبدالفتاح في إضراب تزامنا مع بدء قمة المناخ في مصر، وإعلان الإمارات إلغاء جميع قيود كوفيد-19، ورد اتحاد علماء المسلمين على بيان منسوب له عن احتجاجات إيران، وصولا إلى سقوط طائرة في بحيرة فكتوريا...

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