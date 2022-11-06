2022/11/06 | 21:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى القيادي في تحالف الفتح عائد الهلالي، اليوم الاحد، أن ذهاب حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المعسكر الشرقي سيساهم في احداث انتقاله نوعية على جميع الأصعدة وبفترة وجيزة.وقال الهلالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن “حكومة السوداني تحاول ان تعمل على خلق توازن في التعاقدات بين المعسكر الشرقي والغربي”، مؤكدا أن “ذهاب حكومة السوداني إلى المعسكر الشرقي سيحدث انتقاله نوعية على جميع الأصعدة وبفترة وجيزة”.وأضاف، أن “العراق يحتاج الان إلى العمل المتواصل بأسعار تنافسية، وهذا ما تقدمه الاتفاقية الصينية التي مازالت تطرح العديد من المشاريع على العراق”.وتابع، أن “اغلب التعاقدات التي جرت مع الدول الغربية لم تنجح وظهرت العديد من صفقات الفساد فيها”، مضيفا أن “التعاقد مع الغرب يعني تحميل العراق ضعف التكلفة التي تنجزها الصين وبنفس الإمكانيات”.

التالي

منذ ساعة واحدة

الأمن النيابية تحدد الفئات المستثناة من خدمة العلم

منذ ساعتين

نائب يرجح تعطيل قانون الخدمة الإلزامية

منذ 3 ساعات

بالوثيقة..



تواقيع نيابية لإقالة مدير هيئة استثمار النجف

منذ 3 ساعات

رئيس الجمهورية يتوجه إلى مصر للمشاركة في مؤتمر المناخ العالمي

منذ 4 ساعات

السوداني يوافق على استقالة رئيسة هيئة الاستثمار سها النجار

منذ 5 ساعات

بالوثيقة..



تواقيع نيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي

منذ 5 ساعات

الدفاع النيابية تناقش مشروع قانون خدمة العلم

منذ 5 ساعات

بالوثائق ..



تغييرات إدارية تطال عدداً من المسؤولين في وزارة المالية

منذ 5 ساعات

البرلمان يوضح سبب رفع فقرة الخدمة الالزامية من جلسة اليوم

منذ 6 ساعات

السوداني يستبعد مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهلالي: التعاقد مع دول الشرق سيحدث انتقالة بالواقع العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهلالي: التعاقد مع دول الشرق سيحدث انتقالة بالواقع العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).