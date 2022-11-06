العامري يؤكد اهمية تفعيل الاتفاقية الصينية وفق آلية “النفط مقابل الإعمار”

2022/11/06 | 21:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس منظمة بدر هادي العامري، اليوم الاحد،على اهمية تفعيل الاتفاقية الصينية والتي تكون وفق آلية “النفط مقابل الإعمار”.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” العامري استقبل في […]

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