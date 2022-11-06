2022/11/06 | 21:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجهت وزير المالية طيف سامي،اليوم الأحد، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن حدوث خروقات إدارية بالمصرف العقاري وفرع عقارات الدولة في محافظة الديوانية.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/الم كز الخبري الوطني/، أن”سامي وجهت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية توجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن خروقات في المصرف العقاري المركز الخبري الوطني.

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