2022/11/06 | 21:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير "الخسائر والأضرار"، التي أدرجت رسميّا، الأحد، على جدول أعمال مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ، إلى التداعيات التي لا مفر لها للتغيّر المناخي، التي تقدّر من الآن بعشرات مليارات الدولارات، ويتوقع أن تصل إلى مبالغ خيالية.

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