وزيرة المالية تحقق بخروقات إدارية بالمصرف العقاري وعقارات الدولة في الديوانية

2022/11/06 | 21:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وجهت وزير المالية طيف سامي، الاحد، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن حدوث خروقات إدارية بالمصرف العقاري وفرع عقارات الدولة في محافظة الديوانية.

وذكرت الوزارة في بيان ، إن "وزير المالية طيف سامي وجهت بتشكيل لجنة تحقيقية بعد ورود معلومات عن قيام هيئة النزاهة بضبط مجموعة من تقارير الكشف مخالفة للضوابط والتعليمات الخاصة بفرع المصرف العقاري وفرع عقارات الدولة في محافظة الديوانية".

وأضافت، أنه "بهذا الصدد ستقوم اللجنة الوزارية المكلفة بإجراء كافة التحقيقات الإدارية العاجلة الخاصة بهذه القضية، والتنسيق المشترك مع هيئة النزاهة للوصول الى حقيقة وطبيعة المخالفات المرصودة ، ومحاسبة الجهات او الأشخاص المتورطين بها ، وتقديم من يثبت ضلوعهم بالمخالفات الى القضاء لينالوا جزاءهم وفق ما تقره اللوائح والقوانين العراقية النافذة".

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