بمواصفات عمرانية حضارية الامين العام للعتبة الحسينية يفتتح البوابة الثانية لاحد مداخل المدينة القديمة لكربلاء المقدسة (فيديو)

2022/11/06 | 22:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح الامين العام للعتبة الحسينية

المقدسة الاستاذ حسن رشيد العبايجي

البوابة الثانية في شارع الشهيد احمد

زيني بمواصفات عمرانية حضارية وبوقت

قياسي في التنفيذ، لتكون بوابات

المدينة القديمة واجهات حضاري

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