وزير الداخلية يتفقد الحالة الصحية لمدير الدفاع المدني (صور)

2022/11/06 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تفقد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، الحالة الصحية لمدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان بعد إصابته في حريق الوزيرية وسط العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشمري تفقد، مساء اليوم، الحالة الصحية لمدير الدفاع المدني، ومنتسبيه الذين تعرضوا إلى إصابات متفاوتة اثناء محاولتهم إخماد الحريق الذي اندلع في مبنى تجاري بمنطقة الوزيرية".

وأضاف البيان أن "الوزير أشاد بالدور المشرف والجهد الكبير الذي تبذله مديرية الدفاع المدني في مكافحة الحرائق".

وكشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، عن الحالة الصحية لمديرها اللواء كاظم بوهان بعد إصابته بجروح متفاوتة إثر محاولات إخماد الحريق الذي اندلع في أحدى المباني التجارية في منطقة الوزيرية وسط بغداد.

وقال مصدر في المديرية، لـ(بغداد اليوم)، إن "الحالة الصحية لمدير الدفاع اللواء كاظم بوهان، مستقرة في الوقت الحالي".

وأضاف أن "هناك بعض الفحوصات التي ستعمل الكوادر الطبية على إجرائها من أجل الاطمئنان على صحته وإخراجه حال قرر الطبيب المختص ذلك".

وأصيب مدير عام الدفاع المدني، وعدد من رجال الاطفاء، اليوم الأحد، بجروح بليغة، خلال محاولتهم مكافحة الحريق الذي اندلع في أحدى المباني التجارية في منطقة الوزيرية وسط بغداد.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، انهيار جزء من مخزن العطور في منطقة الوزيرية وسط البغداد، الذي ما تزال فرق الدفاع المدني تكافح من أجل إخماد النيران التي اندلعت فيه منذ ساعات الصباح الأولى.

وذكر مصدر أمني، أن "الإنهيار تسبب في إصابة مدير عام الدفاع المدني، بالإضافة إلى ضابطين و10 منتسبين من رجال الدفاع المدني بجروح بليغة اثناء محاولتهم إخماد النيران".

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