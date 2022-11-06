نائب يعزو نقص المدارس بالعراق إلى عدم امتلاك التربية للأراضي

2022/11/06 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

عزا رئيس كتلة العقد الوطني في مجلس النواب، عبد الأمير المياحي، اليوم الأحد، النقص الكبير في الأبنية المدرسية التي يعاني منه العراق، إلى عدم امتلاك وزارة التربية لقطع الأراضي.

وقال المياحي في وثيقة خاطب فيها رئيس مجلس الوزراء، وتلقتها (بغداد اليوم)، إن "مديريات التربية واقسامها في البلاد، تواجه مشكلة كبيرة في رسم الخطط السنوية الخاصة ببناء المدارس لعدم وجود اراض مخصصة لها"، مبينًا أن "هذه المشكلة فاقمت من أزمة نقص الأبنية المدرسية لاسيما في ظل الكثافة السكانية المتسارعة وازدياد اعداد الطلبة".

وطالب المياحي، رئيس مجلس الوزراء بـ"ضرورة معالجة نقص الأراضي المخصصة للتربية".

ودعا إلى "إصدار قرار لصالح وزارة التربية يخولها الاحقية في بناء المدارس على جميع اراضي الدولة وفقا لمقتضيات الحاجة مع التوجيه بوضع الية تنظيمية ذات مسار سريع خال من البيروقراطية المقيتة لتسهيل عملية سير عجلة الواقع التربوي بسلاسة ويسر ".

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