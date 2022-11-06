محمد صلاح يقود ليفربول لهزيمة توتنهام.. ويتقدم على سلم ترتيب هدافي

2022/11/06 | 22:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل النجم المصري محمد صلاح هدفين، قاد من خلالهما فريقه ليفربول للفوز على توتنهام هوتسبير بنتيجة 1/2، على أرض الأخير، مساء الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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