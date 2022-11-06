العراق يبحث مع الولايات المتحدة سبل تطوير قطاع النفط والطاقة

2022/11/06 | 22:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة.

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