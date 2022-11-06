نائب يحدد سببين مباشرين لإقرار قانون التجنيد الإلزامي

2022/11/06 | 22:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الاحد، اسباب تشريع قانون الخدمة الإلزامي، لافتاً إلى ان القانون سيحسن من الوضع المعيشي لكثير من العراقيين.

وقال الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “التجنيد الإلزامي اصبح ضرورة من الضرورات التي تمثل الدفاع عن البلد لكي يكون المواطن العراقي مستعداً لأي حدث طارئ، كما ان تطبيق هذا القانون سيحسن من الوضع المعيشي لكثير من المواطنين”.

الزيادي اضاف، أن “مسودة القانون ستخضع لعملية الحذف والإضافات لبعض الفقرات للتوصل الى النتيجة المرضية من ناحية زيادة المخصصات المالية للمجند”.

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