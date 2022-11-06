الاحوال المدنية تباشر بالدوام المسائي في الرصافة

2022/11/06 | 22:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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باشرت ملاكات مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة/ احوال بغداد الرصافة، بالدوام المسائي لغرض إنجاز معاملات المواطنين بوتيرة عالية.

وقالت الوزارة في بيان “تسهيل اجراءات الحالات الإنسانية من ذوي الشهداء والجرحى وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة”.

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