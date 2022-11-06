محمد صلاح يهدي فوزاً ثمينا لفريقه ليفربول بتسجيله هدفين بمرمى توتنهام

2022/11/06 | 22:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد النجم المصري محمد صلاح، فريق ليفربول لتحقيق فوز مهم على مضيفه توتنهام 2-1 مساء الأحد، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح هدفي فريقه في الدقيقتين 11 و40، فيما جاء هدف توتنهام عن طريق هاري كين في الدقيقة 69.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 19 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز الرابع.

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