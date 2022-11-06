الحرب في أوكرانيا.. قلق من تورط إيران وتجنيد روسيا المجرمين للقتال

2022/11/06 | 23:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتهم الرئيس زيلينسكي إيران بالكذب، ويأتي ذلك بعد أن اعترفت طهران بتقديم عدد صغير من الطائرات بدون طيار لروسيا، لكنها قالت إن ذلك كان قبل الصراع وأن طهران لا تعلم أن طائرات بدون طيار إيرانية الصنع تُستخدم هنا في أوكرانيا خلال هذا الصراع.

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