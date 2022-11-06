السوداني والسفير البريطاني يناقشان التحديات التي فرضتها التغيرات المناخية

2022/11/06 | 23:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: إستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد 11/06/2022، السفير البريطاني...

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