كيف يتعامل السوداني مع مجتمع متواطئ مع الفساد ومهدّد بمخاطر المناخ؟

2022/11/06 | 23:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: نشرت شبكة ذا ناشيونال الامريكية، تقريرا حول أهم التحديات التي تواجه...

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