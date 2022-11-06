2022/11/06 | 23:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، أن المنهاج الوزاري يولي الجوانب الاقتصادية والخدمية وكل ما يمس حياة المواطنين الأهمية القصوى. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني: المنهاج الوزاري يولي الجوانب الاقتصادية والخدمية الأهمية القصوى المركز الخبري الوطني.

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