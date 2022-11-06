لقاء أسلحتها المفقودة باجتياح المحافظة.. شرطة نينوى مطالبة بتسديد أموال طائلة للدولة

2022/11/06 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

طالب عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى، نايف الشمري، اليوم الأحد، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بإعفاء المنتسبين في شرطة نينوى من تسديد مبالغ مالية طائلة جراء استيلاء تنظيم "داعش" على أسلحتهم ابان دخوله للمحافظة.

وذكر الشمري في وثيقة وجهها إلى القائد العام، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "أثناء سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى ومصادرة كافة الأسلحة العائدة إلى شرطة نينوى، واثناء عودة المنتسبين إلى الخدمة تم تشكيل مجالس تحقيقة بحقهم لوجود أسلحة في ذمتهم، وكذلك مطالبتهم بتسديد مبالغ مالية كبيرة جدًا".





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